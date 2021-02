Noch ist es eine Vision eines Kommunalpolitikers: Der Baden-Badener SPD-Gemeinderat Werner Henn schlägt eine Ring-S-Bahn in Mittelbaden vor. Sie soll auch den Flughafen und die Pferderennbahn anbinden.

Halt am Flughafen in Rheinmünster-Söllingen

Wenn es geht, dann bevorzugt Werner Henn Busse und Bahnen, statt sich ans Steuer seines Wagens zu setzen. Als Bahnvielfahrer will er sich aber nicht bezeichnen: „Ich bin jedoch ein Vielnutzer“, betont der Redakteur der Zentralredaktion des Kulturkanals arte und Baden-Badener SPD-Gemeinderat.

Eine Bahncard besitzt er, seit es sie gibt: Sie wurde zum 1. Oktober 1992 eingeführt. Sein Vorschlag für eine Ring-S-Bahn bringt jetzt eine völlig neue Variante für den Öffentlichen Personennahverkehr in Mittelbaden ins Gespräch.

Was die Überlegung reizvoll macht: Sie würde auch eine Anbindung des Regionalflughafens Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) in Rheinmünster-Söllingen und der Pferderennbahn in Iffezheim, deren Schicksal derzeit ungewiss ist, berücksichtigen.