„Made in Baden Award“: Eventgala im Baden-Badener Kurhaus

Europaparkgründer Roland Mack, ZKM-Chef Peter Weibel, Tunnelbauer Martin Herrenknecht, SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp und Verleger Hubert Burda wurden bereits mit dem „Made in Baden Award“ ausgezeichnet. 2021 geht die Gala-Veranstaltung in die nächste Runde und hat eine neue Location gefunden.

Das erste Mal hat die Veranstaltung im Eventhangar am Baden Airpark stattgefunden. Zweimal dienten das Karlsruher ZKM und das Baden-Badener Casino als Austragungsort. Nun sei gewissermaßen zusammengewachsen, was sehr gut zusammenpasse, meinen die Organisatoren.

So halten die „Made in Baden Awards 2021“, verliehen von der Interessengemeinschaft „Badische Wirtschaft“ nun Einzug ins Kurhaus. Wenn am 1. Oktober zum sechsten Mal besonderes gewürdigt wird, was in Baden geschah, steht die Bühne im Bénazetsaal bereit.

Begrüßen werde man dort unter anderem Unternehmer und Personen, die gut durch die Coronakrise gekommen sind, erklärte Klaus Krieg. Das Mitglied der Interessengemeinschaft meint, dass manche in dieser Zeit sogar ihr bestes Ergebnis seit zehn Jahren eingefahren haben. Aus nichts vieles zu generieren, Ängste zu nehmen, das sei aller Ehren wert.

Auch musikalische Leckerbissen auf dem Programm

Laudatoren wie Ex-Ministerpräsidenten Günther Oettinger, IHK-Ehrenmitglied Bernd Bechtold und der ehemaligen Zehnkampf-Europameister Alain Bondel sowie der frühere Landesminister für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Peter Frankenberg, werden sich den Ausgezeichneten verbal annehmen.

Im Fokus stehen dabei etwa Malaika Mihambo, die frischgebackene Olympiasiegerin von Tokio, und SAP-Finanzchef Luka Mucic. Auch Hans Weber, der die nach ihm benannte Fertighausfirma gegründet hat, wird auf der Bühne stehen. Ebenso Holger Hanselka, Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), der die anerkannte Elite-Universität kontinuierlich zukunftssicher mache.

Passend zu diesem Abendprogramm habe man auch für musikalische Leckerbissen gesorgt, verweist Dieter Kersten, Frontmann der Veranstaltung, auf das große SAP-Symphonie-Orchester, das zu 90 Prozent aus Mitarbeitern bestehe. So werde es Songs geben, die auf jeden der Preisträger zugeschnitten sind, aber auch eine Kostprobe eines besonderen Cross Over. „Denn im Orchester befinden sich auch fünf Rockmusiker.“