Maibaum als Symbol für Normalität: Vereine in Baden-Baden feiern wieder

– Schwarzwaldverein Baden-Baden: Wanderung am 1. Mai von Moosbronn nach Bad Rotenfels, Treffpunkt ist um 8.25 Uhr am Leopoldsplatz/Sophienstraße zur Fahrt mit Bus 214 um 8.35 Uhr. Anmeldung Telefon (0 72 21) 18 04 28.

– Schwarzwaldverein Yburg: Wanderung am 1. Mai, um 10 Uhr über den Bienenbuckel zum Jockele Guck. Treffpunkt bei Getränke Maushardt, Grabenstraße 21, in Steinbach, von dort wird in Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt gefahren. Anmeldung Telefon (0 72 23) 5 77 70.

– Bürgervereinigung Oberbeuern: Maibaum stellen am Samstag, 30. April, um 16.30 Uhr an der Dornmattstraße/Ecke Beuernerstraße, anschließend Maihock am Parkplatz neben dem Maibaum.

– Sängerbund Sandweier: Maihock am am 1. Mai an der Rheintalhalle.

– Bürgervereinigung Großer Dollen: Maihock am 1. Mai ab 11 Uhr im Garten des Vereinsheimes in der Weststadt statt.

– Höllenwölfe Geroldsau: Maifest am 1. Mai ab 11 Uhr an der Grobbachhalle.

– Musikverein Balg: Maibaumstellen am 30. April um 18 Uhr auf dem Kirchplatz mit musikalischer Umrahmung.

– Weststadt: Die Band Easy Road gastiert am 1. Mai um 12 Uhr im Biergarten der Kartoffelstube.

– Geroldsauer Mühle: Maibaumstellen mit den Geroldsauer Vereinen, der Freiwilligen Feuerwehr Lichtental und der Dorfjugend am 30. April, ab 16.30 Uhr mit Live-Musik der Band „UHU‘s“.

– Steinbach: Das Reblandmuseum ist am 1. Mai zwischen 15 und 17 geöffnet. Maihock am 1. Mai ab 10 Uhr in der Almhütte, Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 46c. Der Erlös geht an ein Waisenhaus in Nepal und an ukrainische Kinder.