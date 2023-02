Nach Rezept

Sternekoch Malte Kuhn aus Baden-Baden serviert seine Käsespätzle mit ausgebackenen Schalotten

Auf den Käse kommt es an: Der Klassiker der Wohlfühlküche schmeckt am besten, wenn man in gute Produkte investiert. Der Küchenchef des Restaurants „Malte’s Hidden Kitchen“ zeigt, wie aus dem Armeleutegericht eine durchaus edle Speise wird.