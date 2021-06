Vom Geheimtipp zum Feinschmecker-Ziel

Maltes Hidden Kitchen: Spannende Menüs hinter der Geheimtür in Baden-Baden

Es war einmal ein kleines Kaffeehaus. In dem erschien eines Tages eine Tür, die noch nie zuvor jemand gesehen hatte. Okay, ganz so märchenhaft ist die Geschichte des Restaurants „Maltes Hidden Kitchen“ in Baden-Baden vielleicht nicht. Aber fast. Und eine Liebesgeschichte gibt es auch.