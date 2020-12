Der Verein Baden-Baden Innenstadt e.V. (BBI) setzt sich für die Stärkung der Innenstadt ein und vertritt die Interessen der Geschäftswelt. Die Mitglieder kommen aus verschiedenen Branchen, die meisten jedoch aus dem Handel. „Nur gemeinsam sind wir stark“, sagt Vorsitzender Matthias Vickermann, der sich in seinem Haus in Baden-Baden mit einem Kollegen auf die Fertigung von Maßschuhen spezialisiert hat. Der Einzelhandel ist auch an der Oos Gefährdungen ausgesetzt. Dazu gehören steigende Mieten in den Innenstadtlagen und die gerade in der schwierigen Corona-Zeit weiter zunehmende Konkurrenz durch den Online-Handel. „Eine lebendige City ist das Fundament für unsere Zukunft“, heißt es in einer BBI-Broschüre für Neumitglieder.