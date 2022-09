Gitarrenspielboom

Antje Marggraf-Hink übernimmt Dirigat des Mandolinen-Gitarrenorchesters Neuweier

Es erinnert an die Anfangsjahre: Auch in den 1950ern stürmte die Jugend in die Kurse des Mandolinen- und Gitarrenorchesters – so wie jetzt wieder. Wer dahinter steckt.