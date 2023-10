Ein Mann hat in Baden-Baden sein E-Bike, das zuvor gestohlen worden war, am Dienstag wieder gefunden. Die Polizei teilte mit, dass er es mithilfe eines eingebauten GPS-Trackers in Helmlingen aufspüren konnte. Allerdings traf er den Dieb nicht an.

Die Polizei will den Dieb anzeigen

Der unbekannte Dieb hatte das E-Bike am Dienstag, 12. Oktober, zwischen 19 und 20.45 Uhr gestohlen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrraddieb, um ihn wegen besonders schweren Diebstahls anzuzeigen.

Zeugen können sich mit Hinweisen unter (07 81) 21 12 11 melden.