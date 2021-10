Mann bricht in Baden-Baden zusammen und stirbt

Ein älterer Mann ist am Samstagmorgen in Baden-Baden zusammengebrochen und gestorben. Zuvor entwendete ihm ein unbekannter Mann seinen Geldbeutel in einer Tiefgarage, teilte die Polizei mit. Für weitere Informationen zu dem Tod des Mannes ermittelte die Polizei bis am Samstagabend am Augustaplatz.

Dazu untersucht die Polizei ob es bei dem Diebstahl des Geldbeutels auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Nach dem Diebstahl fuhr der Senior mit seinem Audi aus der Tiefgarage, stellte seinen Wagen dort ab und wandte sich daraufhin gegen 11.50 Uhr an einen Busfahrer. Während des Gesprächs brach der Senior plötzlich zusammen und starb. Eine Obduktion ergab, dass innere Ursachen den Tod des Mannes verschuldeten.

Die Polizei ermittelt nun ob es einen Zusammenhang zwischen des Diebstahls und dem Tod des Mannes gibt. Bei den Ermittlungen fragten die Beamten Zeugen. Dazu suchten Kriminaltechniker den Bereich um den Augustaplatz und der Tiefgarage ab. Dabei fanden sie den schwarzen Audi des Verstorbenen in der Abfahrt der Tiefgarage.

Die Suche konzentriert sich auf einen Mann, der zwischen 11.15 und 11.45 Uhr in der Tiefgarage und dem dortigen Treppenhaus unterwegs war. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Basecap.

Polizei sucht Zeugen Zeugen oder Hinweisgeber können sich bei der Polizei Baden-Baden unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 melden.