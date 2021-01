Polizeieinsatz

Mann droht mit Explosion in Baden-Baden: SEK umstellt Wohnhaus

Polizei-Großeinsatz in Baden-Baden: Nachdem ein Anwohner am Donnerstag ein Knallgeräusch in einem Mehrfamilienhaus gehört hatte, sind derzeit Spezialkräfte der Polizei und Feuerwehr im Einsatz.