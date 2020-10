Aggressives Verhalten

Mann erwartet mehrere Anzeigen

Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend einen Fußgänger aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam. Auch auf dem Polizeirevier beruhigte sich der 30-Jährige nicht. Der Mann wurde zur Behandlung von medizinischen Problemen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.