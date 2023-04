Ein Mann, der an mehreren Einbrüchen in Baden-Baden beteiligt war, hat sich am Mittwochmorgen freiwillig gestellt, weil der Druck der Ermittlungen zu groß geworden war.

An mehreren Einbrüchen in Bäckereien beteiligt

Ein 30-jähriger Mann, der eine Einbruchserie in Baden-Baden begangen hatte – er war an mehreren Einbrüchen in Bäckereien beteiligt gewesen – hat sich am Mittwochmorgen freiwillig der Polizei gestellt. Die Polizei teilte mit, dass er aufgrund der Ermittlungen gegen ihn jederzeit mit einer Festnahme rechnete und deshalb ein umfangreiches Geständnis ablegte. Als Beweis übergab er den Polizisten ein verwendetes Einbruchswerkzeug.