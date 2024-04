Mann greift 28-Jährigen in Unterkunft in Baden-Baden an

Ein Mann hat in einer Asylunterkunft einen 28-Jährigen angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein Mann soll am Freitagabend nach 18 Uhr in einer Asylunterkunft in der Straße "Im Rollfeld" einen 28-Jährigen angegriffen und geschlagen haben, sodass der Geschlagene leicht verletzt wurde.Bei der Auseinandersetzung soll der Angreifer auch ein Messer gezückt haben, teilte die Polizei mit.

Nach Verständigung der Polizei sei der mutmaßliche Täter geflüchtet. Eine umgehend nach ihm eingeleitete Fahndung am Freitag scheiterte. In der Nacht auf Sonntag konnten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Verdächtigen in der Westlichen Industriestraße antreffen.

Mann zeigt sich unkooperativ

Die alarmierte Polizei traf auf einen 31-jährigen Mann, der starke Stimmungsschwankungen zeigte. Der Mann wurde laut der Polizei zum örtlichen Polizeirevier gebracht und aufgrund seines unkooperativen Verhaltens anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.