Mann in Baden-Baden stiehlt Handy während Telefonat

In Baden-Baden hat ein Mann am Dienstagmittag einer Frau das Smartphone gestohlen, während diese gerade damit telefonierte.

Während dem Telefonieren mit ihrem Handy hat ein Mann am Dienstagmittag einer Frau in Baden-Baden das Smartphone gestohlen. Laut Angaben der Polizei saß die 59-Jährige gegen 15 Uhr auf einer Parkbank im Bereich der Einfahrt zum Gewerbepark auf Höhe der Brücke zur B500 Brücke. Dabei riss ihr der Täter das Handy aus der Hand und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung „Blutbrücke“.

Das Opfer beschrieb den Mann als etwa 170 Zentimeter groß mit schwarzer Hautfarbe und kurzen schwarzen Haaren. Er soll laut Aussage etwa 20 Jahre alt und mit einer blauen langen Jacke, welche im oberen Teil auffallend rot sein soll, bekleidet gewesen sein.

Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: (0 72 21) 6 25 05 entgegen.