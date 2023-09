Ein Mann hat sich vor einem Klinikbesuch in Baden-Baden unter Polizeibegleitung heftig gegen die Beamten gewehrt. Er trug dabei ein Schwert auf dem Rücken, das er aber nicht einsetze.

Untersuchung in einer Klinik unter Polizeibegleitung

Polizisten waren am Donnerstagnachmittag in Baden-Baden damit beauftragt, einen Mann zu einer Untersuchung in eine Klinik zu begleiten, als dieser mit einem Motocross-Helm und einem Schwert auf dem Rücken erheblich Widerstand leistete. Die Polizei teilte mit, dass die Beamten den Bewohner der Briegelackerstraße gegen 16.30 Uhr abholen wollten. Der Mann zeigte sich zunächst trotz seiner eigenartigen Ausrüstung zunächst kooperativ.

Eine Polizistin musste wegen Verletzungen den Einsatz abbrechen

Wenig später schlug seine Stimmung allerdings um und er leistete erheblichen Widerstand gegen die Polizisten. Das Schwert kam dabei aber nicht zum Einsatz. Dennoch wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Zwei von ihnen konnten ihren Dienst fortsetzen, eine Beamtin musste ihren Dienst aufgrund der Verletzungen vorzeitig beenden.

Zur Untersuchung in der genannten Spezialklinik musste der Mann dennoch antreten.