Mann verstößt gegen Ausgangssperre und Rauschgiftgesetz in Baden-Baden

Ein Mann ist in Baden-Baden mit mehreren Gramm Marihuana in herumgelaufen. Die Polizei kontrollierte ihn zunächst wegen dem Verstoß gegen die Ausgangssperre. Dabei fanden sie das Rauschgift.

Flößerweg in Baden-Baden

Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 29-Jährigen Mann kontrolliert. Der Mann lief trotz der nächtlichen Ausgangssperre gegen 3 Uhr nachts den Flößerweg in Baden-Baden entlang, so die Polizei.

Als die Polizei ihn kontrollierte stellten sie zudem mehrere Gramm Marihuana fest. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre und dem Besitz von illegalen Substanzen.