Mann wird bei der Einreise auf Flughafen festgenommen

Die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben bereits am Freitag einen gesuchten Straftäter verhaftet. Dies teilten die Beamten am Sonntag mit. Bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus dem serbischen Belgrad stellten die Beamten bei einem 50-Jährigen einen Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr fest. Der Mann aus der Ukraine konnte die Geldstrafe in Höhe von 1674,80 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen.

