Mann wird bei Unfall an Tankstelle in Baden-Baden schwer verletzt

Bei einem Unfall an einer Tankstelle in Baden-Baden ist am Freitagnachmittag ein 76-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine Autofahrerin gegen 15.50 Uhr vom Gelände der Tankstelle in der Lange Straße ab.

Schwerer Sturz: Mann muss in Spezialklinik

Dabei übersah sie den Mann, der gerade über den Gehweg lief. Infolge der Kollision stürzte der 76-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer.

Nach der Erstversorgung in einem nahe gelegenen Krankenhaus brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.