Mark Forster gibt im Theater in Baden-Baden ein Weihnachtskonzert

Sänger Mark Forster kehrt für einen Abend an den Ort zurück, an dem seine Karriere vor zehn Jahren kräftig angeschoben wurde: in das Theater in Baden-Baden.

Sie haben an diesem Dienstag Lust auf einen Theaterbesuch in Baden-Baden? Der Termin ist nicht ganz glücklich gewählt: Der Spielplan weist für diesen Abend keine Vorstellung in einem der schönsten Theater Deutschlands aus. Dennoch werden die Ränge voll besetzt sein. Ein Stargast aus der Pop-Branche wird auf der Bühne stehen: Mark Forster.

Gut möglich also, dass der Sänger mit der Baseballmütze an diesem Dienstag in Baden-Baden auch an anderen Ecken der Stadt als dem Theater gesichtet wird. Der aus der Pfalz stammende und dort aufgewachsene Künstler kehrt aber auch an den Ort zurück, an dem seine Karriere vor zehn Jahren einen beträchtlichen Anschub erfuhr.

Beim New Pop Festival der Baden-Badener Popwelle SWR3 im September 2012 war Mark Forster einer der Newcomer - neben dem heutigen Superstar Ed Sheeran und dem Rapper Cro, dessen Panda-Maske zu einem Markenzeichen wurde. Forster hatte damals den Vorteil, in der wohl beeindruckendsten Festivallocation auftreten zu dürfen: dem Theater der Bäderstadt.

Sängerin aus Team Forster gewinnt TV-Castingshow „Voice of Germany“

Mark Forster hat sich in der deutschen Musikszene mit zahlreichen Hits („Au revoir“, „Chöre“, „Kogong“, „Ich frag die Maus“) längst etabliert. Mit der Sängerin Anny Ogrezeanu gewann zudem in diesem Jahr erstmals ein Mitglied des Teams von Coach Mark Forster die TV-Casting-Show „The Voice of Germany“.

Der Auftritt des gebürtigen Pfälzers im Theater wird kein gewöhnlicher. Forster hat erst kürzlich angekündigt, seine eigentlich für das nächste Jahr geplante Arena-Tour um ein Jahr zu verschieben. Auf seiner Homepage wird bislang nur ein Open-air-Termin für das nächste Jahr angekündigt: Am 24. Juni will der Pfälzer den Betzenberg zum Beben bringen.

Das Konzert im Fußballstadion des früheren Bundesligisten und derzeitigen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern war ursprünglich im Sommer 2021 geplant. Es fiel damals – wie viele andere Veranstaltungen auch – wegen der Corona-Pandemie aus.

Im Theater Baden-Baden wird Forster an diesem Dienstagabend nicht mit Band, sondern nur mit dem Pianisten seiner Band, Daniel Nitt, auf der Bühne stehen. Für den Popstar ist die Location der perfekte Ort für ein Weihnachtskonzert, verriet er dem Gastgeber, der Popwelle SWR3: „Es wird heimelig und ein bisschen rührselig, aber das passt ja irgendwie auch alles zu Weihnachten.“

Der Radiosender hat in der Vergangenheit zu seinen Weihnachtskonzerten immer wieder prominente Künstler nach Baden-Baden geholt. Wegen der Corona-Pandemie konnten jedoch Rea Garvey vor zwei Jahren und Michael Patrick Kelly im vergangenen Jahr nicht vor Publikum auftreten. Zu den Shows im Theater (Garvey) und im Casino (Kelly) konnten sich jedoch Hörer zuschalten. Die Plätze hatte der Sender verlost.

Weihnachtskonzert in Baden-Baden wird im Netz und im Radio übertragen

Das galt auch für die Tickets zum Weihnachtskonzert mit Mark Forster. Die hat SWR3 in den vergangenen Wochen bei Aktionen an Hörer abgegeben. Käuflich zu erwerben gab es die Eintrittskarten nicht. Wer kein Ticket für Mark Forster im Theater Baden-Baden hat und zumindest per Livestream dabei sein will, hat dazu ab 19 Uhr auf swr3.de die Gelegenheit Der Sender überträgt das Konzert zudem im Radio.

Popkonzerte im Theater gibt es seit dem ersten New Pop Festival im Jahr 1994 immer wieder. Damals trat unter anderem die beninisch-französische Sängerin Angélique Kidjo („Agolo“) im Theater auf. Im Vorfeld hatte es kritische Stimmen zu Popkonzerten in der historischen Spielstätte gegeben. Es wurde befürchtet, das Haus könnte Schaden nehmen. Das ist allerdings nicht eingetreten.

Im Gegenteil: Zahlreiche Künstler und Musikfans schätzten in der Folgezeit das außergewöhnliche Theater-Ambiente. Am 17. Januar 2007 stellte etwa Weltstar Nora Jones vor 450 Zuschauern schon eine Woche vor dem Erscheinen ihr damaliges neue Album „Not too Late“ in Baden-Baden vor. Die Veranstaltung war eine Show der Konzertreihe „Hautnah“ der Baden-Badener Popwelle.

Auch Panikrocker Udo Lindenberg und New-Pop-Festival-Künstlerinnen wie Sängerinnen Macy Gray und Anastacia standen schon für ein exklusives Konzert im Theater Baden-Baden auf der Bühne.