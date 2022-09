In Pforzheim aufgewachsen lebte Martina Simonis lange in Heidelberg und Frankreich, bis sie mit ihrer Familie 1992 in der hiesigen Weststadt eine neue Heimat fand. Für ihr Übersetzerstudium in Französisch und Englisch wählte sie die Schwerpunkte Jura und literarisches Übersetzen.

Ihre Unterrichtstätigkeit führte sie an die Volkshochschule, die Industrie- und Handelskammer sowie die Merkurakademie Karlsruhe, freiberuflich ist sie als beeidigte Urkundenübersetzerin und für Buchverlage tätig. Seit 2003 arbeitet die Autorin zudem hier als Stadtführerin.

Ihr erster Roman „Wo wir uns finden“ erschien bereits im Jahr 2012 und handelt von vier Paaren in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Ihr ausgeprägter Bezug zur Literatur ist familiär bedingt. Schon der Großvater war sehr belesen und vererbte ihr einige Bücher, ebenso die Eltern.

Musste Martina Simonis als Kind abends das Licht löschen zur Schlafenszeit, spann sie die zuvor gelesene Handlung regelmäßig in Gedanken weiter, eine Gewohnheit, die sie beibehalten hat.