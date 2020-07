In der Ooser Bahnhofstraße

In der Ooser Bahnhofstraße in Baden-Baden haben zwei maskierte Männer am Sonntagabend eine Tankstelle ausgeraubt.

Sportliche Täter

Die Täter werden wie folgt beschrieben: schlank und sportlich, etwa 180 Zentimeter groß und 20 Jahr alt. Beide sollen schwarze Kleidung und Masken mit Sehschlitzen getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0781) 212820 an die Polizei zu wenden.

(ots/ bnn)