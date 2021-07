Wer auf der Schwarzwaldhochstraße unterwegs ist, darf das künftig an mehreren Stellen nur noch mit Tempo 50. Die Stadt Baden-Baden will dadurch Unfälle vermeiden und illegale Motorradwettrennen unterbinden.

Die Schwarzwaldhochstraße hat sich in den vergangenen Jahren regelrecht zu einem Unfall-Hotspot für Motorradfahrer entwickelt. Dagegen will die Stadt Baden-Baden nun gezielt vorgehen.

Ab dem Parkplatz Wolfsbrunnen gilt von nun an Tempolimit 50 auf der B500. Zudem wird der Platz gesperrt. Ob das die Poser letztlich abschreckt, illegale Motorrad-Wettrennen zu veranstalten, sei dahingestellt.

Bereits in der Vergangenheit hat die Bäderstadt etliche Vorkehrungen getroffen, die genau das unterbinden sollten. Erst im Juni wurde der Parkplatz am Helbingfelsen bis Ende Oktober gesperrt. Grund dafür waren die Motorradunfälle, die sich in diesem Bereich häuften. Einige davon endeten für die Beteiligten sogar tödlich.