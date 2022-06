Namensgeberin Mauritia Mack besucht „Mauritia“ in Baden-Baden

Mauritia Mack wollte mit ihrer Freundin noch unbedingt die Ausstellung „Wert und Wander der Korallen“ von Christine und Margret Wertheim, welche im Museum Frieder Burda in Baden-Baden am 26. Juni zu Ende geht, sehen.

Wenn schon Baden-Baden, machten sie auf dem Weg vom Europa-Park einen Abstecher in der Rosenneuheitengarten Beutig, wo sie sich mit Markus Brunsing trafen. Er zeigte ihnen dann mit seiner fröhlichen und kompetenten Art die Neuheiten und unterhielt die Damen.

Es war ja auch ein besonderer Anlass, warum es zu dem Abstecher kam. Mauritia bekam von ihrer Familie zum 60. Geburtstag vor ein paar Tagen eine Rose geschenkt, welche in einer der größten Rosenzüchterei Rosen Tantau, extra gezüchtet wurde.

Somit wurde die Rose im Beisein von Jens Krüger (der Vater vieler Rosen bei Rosen Tantau in Uetersen) auf ihren Namen getauft und als sie Pate eingetragen.

Vierter Preis für die Rose

Dass diese Rose jetzt in Baden-Baden schon ihren 4. Preis bekam, macht sie richtig stolz. Bekam die Rose „Mauritia“ jetzt in diesem Jahr den Ehrenpreis für die beste Duftrose und die Bronzemedaille der Edelrosen. Somit hatte Fachbereichsleiter und Landschaftsarchitekt natürlich viel zu erzählen.

Mauritia Mack hat Markus Brunsing auch gleich mal in den Europa-Park eingeladen um ihm einen Einblick in die Gärtnerei vom Park zu zeigen.

Vielleicht gibt es auch eine schöne Verbindung und einen Austausch mit gemeinsamen Ideen. Mauritia Mack war jedenfalls sehr begeistert über die Begehung des Rosengartens und wird auch mit verfolgen wohin ihre Rose überall den Weg in Baden-Baden nimmt.

Treffen mit OB Späth

Anschließend gingen die Damen ins LA8 und dann weiter ins Museum Frieder Burda, wo sie kurz das neue Stadtoberhaut OB Dietmar Späth begrüßen konnten.

So hatte Mauritia Mack mit ihrer Freundin einen wunderschönen Tag in Baden-Baden verbracht und sie werden sicher jetzt öfter mal schauen was in dieser schönen Stadt zu bieten ist. Alleine der Aufbau für die Musikveranstaltung im Rosengarten hat sie schon sehr gereizt, solch einem Konzert mal beizuwohnen.