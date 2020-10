Mythen ranken sich um den Beruf

Mehr als nur Löcher ausheben: Zu Besuch bei Baden-Badens Totengräbern

So manchen schaudert es schon beim Gedanken an Verwesung, Knochen und Leichengeruch. Für Jörg Sauer und Martin Stubenrauch ist das Alltag: Beide sind Totengräber auf den Friedhöfen in Baden-Baden.