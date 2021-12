Mehrere Schockanrufe von Baden-Baden bis Achern: Die Polizei macht aufmerksam

Mehrere Anrufe falscher Polizisten und Staatsanwälte erhielten im Laufe des Donnerstages, 16. Dezember, Bürgerinnen und Bürger im Bereich von Baden-Baden bis Achern, berichtet das Polizeipräsidium Offenburg.

Mit der derzeitig gängigen Masche, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, derzeit in Haft sitze und nur gegen eine fünfstellige Kaution freigelassen werden könne, versuchten die Betrüger Geld zu erlangen. Dies sollte im Anschluss durch einen Polizisten in ziviler Kleidung abgeholt werden. Der Polizei sind in diesem Zusammenhang glücklicherweise keine Fälle am gestrigen Tag bekannt geworden, in denen die Täter zum Erfolg kamen.