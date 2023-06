Mehrere Verkehrszeichen in Baden-Baden beschädigt und verschwunden

In Baden-Baden sind in den vergangenen Tagen mehrere Verkehrsschilder abhanden gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Insgesamt sieben Verkehrszeichen sind in Baden-Baden entlang der Schwarzwaldhochstraße, beginnend vom Zimmerplatz, auf einer vier Kilometer langen Strecke beschädigt und abgesägt worden. Nach Angaben der Polizei sind die Schilder am Sonntag vor einer Woche (11. Juni) noch unbeschadet an ihrem Platz gewesen.

Die Schilder wurden teilweise an der Böschung auf der gegenüberliegenden Straßenseite sowie in dortigen Brombeerhecken aufgefunden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0 72 21) 3 21 72 zu melden.