Am Samstagabend

Mehrfamilienhaus in Baden-Baden-Neuweier in Flammen

Ein Schopf ist in Baden-Baden am Samstagabend in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf ein Mehrfamilienhaus über. Laut Angaben der Polizei wurde das Feuer in der Straße im Finkengarten in Baden-Baden-Neuweier um 19.18 Uhr gemeldet.