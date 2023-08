Stillstand wäre Rückschritt

Kurparkmeeting in Baden-Baden: Die Stadt muss „Hose wackle lasse“

Vom Kurparkmeeting in Baden-Baden profitieren viele in der Stadt. Für zehn Tage wird die Visitenkarte der Touristenstadt zur Partymeile. Das ist das Los der Bäderstadt: „The Show must go on“.