Trockene Oos im Sommer

Kranke Bäume, tote Fische: Für Baden-Baden wird der Klimawandel immer greifbarer

In der Lichtentaler Allee in Baden-Baden werden etliche kranke Bäume gefällt. In Oberbeuern muss die Forellenzucht aufgeben. Der Klimawandel ist im Oostal angekommen. Auch bei seinen Bewohnern?