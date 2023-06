Dusche in Baden-Baden lockt Lüneburger in den Süden

„In Baden-Baden mal duschen? Kannste machen. Oder bleib einfach hier.“ Eine junge Baden-Badenerin staunte nicht schlecht, als dieser mehr oder weniger flotte Werbespruch vor Kurzem in Lüneburg an ihrer Nase vorbeirollte.

An einem Bus des Hamburger Verkehrsverbundes sollte er Reklame machen für das 49-Euro-Ticket, mit dem man es bekanntlich – vorausgesetzt, man hat genug Zeit mitgebracht – in Regionalzügen und Bussen einmal quer durch Deutschland schaffen kann.

Also auch vom schönen Lüneburg, wo der ARD-Dauerbrenner Rote Rosen gedreht wird, nach Baden-Baden, wo die Rosen bekanntlich in prachtvollster Realität zu bewundern sind. Insofern ist ein Ausflug nach Baden-Baden nicht nur für Nordlichter rund um Hamburg lohnenswert, sondern für alle Besitzer eines 49-Euro-Tickets, die sich für Rosen interessieren.

Und nicht nur das: Bekanntlich präsentiert sich die Landschaft rund um die Kurstadt an der Oos reizvoll hügelig und anders als im hohen Norden mit Burgen und Felsen gesprenkelt.

Zudem gibt es Kunst- und Musikgenuss vom Allerfeinsten, leckere Küche, französisch angehauchte Lebensart und mit der Lichtentaler Allee eine der schönsten Parkanlagen Deutschlands zu bewundern. Haben wir noch was vergessen? Ach ja – das Duschen.

Das hat im Baden-Badener Friedrichsbad eine ganz außergewöhnliche Qualität, dank der einzigartigen Riesen-Brauseköpfe, aus denen massenhaft wohltuend warmes Thermalwasser strömt, was eventuell vorhandene Stressgefühle oder Verspannungen der Gäste in Bruchteilen von Sekunden einfach wegspült. Keine Frage: Schon alleine für dieses Erlebnis kann man sich in Lüneburg einfach mal in den Zug setzen.