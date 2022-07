Kommentar

Stromausfall in Baden-Baden: Blindlings in die Finsternis?

Ein großer Stromausfall in Baden-Baden führt erneut vor Augen, wie störanfällig die Infrastruktur der Energieversorgung in Deutschland ist. Für den bevorstehenden Winter mit der erwarteten Knappheit an Energieträgern lässt das nichts Gutes erwarten.