Baden-Badener Merkurbergbahn nimmt Betrieb wieder auf

Vor 110 Jahren ging sie in Betrieb: die Merkurbergbahn. Nach einer Pause wegen Wartungsarbeiten bringt die Standseilbahn ab Freitag, 3. Februar, wieder Passagiere auf den Baden-Badener Hausberg.

Nach ihrer jährlichen Revision geht die Merkurbergbahn an diesem Freitag, 3. Februar, wieder in Betrieb. Die Standseilbahn auf den Baden-Badener Hausberg ist dann wieder für alle Wanderer, Naturliebhaber und Ausflügler täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, teilen die Stadtwerke Baden-Baden mit.

Der kommunale Energieversorger betreibt auch die Bahn. Bei den Revisionsarbeiten wurde die allgemeine Wartung am Antrieb und an den Wagen der Bahn durchgeführt, heißt es.

Der 668 Meter hohe Merkur ist ein beliebtes Ausflugsziel. Mit der Merkurbergbahn ist dieses bequem zu erreichen. Die Standseilbahn fuhr vor 110 Jahren, im Jahr 1913, erstmals auf den Gipfel. Die Kurstadt hatte eine neue Attraktion. Erste Pläne dafür reichen sogar bis ins Jahr 1874 zurück.

Die waren anfangs wirklich kühn und sahen eine Trassenführung bis in die Sophienstraße vor. Bei einer Realisierung wäre die Strecke an die vier Kilometer lang geworden, ist in einer Chronik zum 90-jährigen Bestehen der Bahn aus dem Jahr 2003 nachzulesen.

Neue Wagen nach Generalüberholung

Nach einer große Generalüberholung für rund acht Millionen Euro wurde der Betrieb am 8. Juni 2020 wieder aufgenommen.

Ohne diese gewaltige Investition hätte der Bergbahn der Entzug der Konzession und damit die Stilllegung gedroht. Da die Anlage zu den Attraktionen der Bäderstadt zählt, war es keine Frage, dass sie modernisiert wurde.

Geräumigere Wagen im Retro-Design, ein barrierefreier Zugang sowie ein Aufzug und eine neue WC-Anlage an der Bergstation gehören seither zu den augenfälligen Veränderungen. Weitere Modernisierungen gab es unter anderem bei der Maschinen-, Elektro- und Seiltechnik sowie der Streckenüberwachung.

Mit der runderneuerten Bahn wollen die Stadtwerke künftig auch mehr Fahrgäste anlocken. Lösten in der Vergangenheit bis zu 280.000 Passagiere pro Jahr ein Ticket, soll künftig die 300.000er Marke geknackt werden.

Bahn fährt auf Knopfdruck im Selbstbetrieb

Eine Besonderheit der Bahn ist die Tatsache, dass Passagiere sie mit Knopfdruck selbst in Gang setzen. Den Selbstfahrbetrieb gibt es schon seit dem 27. April 1979, der damaligen Wiedereröffnung nach einer früheren Stilllegung. In Betrieb ging die Bahn am 16. August 1913.

Das Restaurant Merkurstüble hat ebenfalls ab dem 3. Februar wieder wie gewohnt geöffnet, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtwerke-baden-baden.de.