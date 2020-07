Autos kollidiert

Michaelstunnel in Baden-Baden nach Unfall gesperrt

Wegen eines Unfalls musste der Michaelstunnel in Baden-Baden am Samstagnachmittag gesperrt werden. Gegen 15.45 Uhr waren dort im Tunnel zwei Autos zusammengestoßen. Und während der Sperrung krachte es an der Tunneleinfahrt ein zweites Mal.