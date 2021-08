Yasar Oral meisterte als Kind türkischer Gastarbeiter viele Hürden. Die Versicherung wurde ihm gekündigt, in Restaurants musste er sich in hintere Ecken setzen. Heute kann der Baden-Badener politisch mitreden.

Wenn Yasar Oral durch Baden-Baden läuft, erinnern ihn die Häuser, Läden und Menschen an seine Kindheit in Istanbul. Der 59-Jährige ist mit acht Jahren nach Deutschland gekommen.

Seine Eltern zogen als Gastarbeiter nach Baden-Württemberg und sind geblieben. Seit einem Jahr wohnt Oral in der Bäderstadt, vorher hat er in Wiesloch gewohnt. „Ich erlebe Baden-Baden als eine kultivierte Stadt, wie Istanbul in den 70er-Jahren.“