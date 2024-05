Mit einem Stück Draht von Baden-Baden um die Welt und bis hoch zur ISS 

Funkamateure frönen in Sandweier ihrem Hobby

Ein sonniger Samstagmorgen in Sandweier: Einmal im Jahr verwandelt sich der überdachte Festplatz an der Kiefernstraße in eine Fundgrube für funkbegeisterte Technikfans und Elektronikliebhaber. Der Amateur-Radio-Club Baden-Baden (ARC-BB) hat zum 48. Amateurfunk-, Computer- und Elektronik-Flohmarkt eingeladen.

Bereits gegen 8.30 Uhr tummeln sich etwa 50 Besucher an den Tischen der 14 Anbieter aus nah und fern. Sechs Stunden haben sie Zeit, Kisten zu durchstöbern, nach Ersatzteilen und fehlenden Bauteilen zu suchen oder über ihre Hobbys zu fachsimpeln. Der Eintritt ist frei, die Atmosphäre familiär und entspannt, für Speis und Trank ist gesorgt.

Flohmarkt lockt rund 150 Bastler, Tüftler und Technik-Enthusiasten

Der Duft von frisch gebratener Bratwurst mischt sich mit dem typischen, leicht muffigen Geruch alter Technik. Der Flohmarkt lockt an diesem Tag rund 150 Bastler, Tüftler, Funkamateure und Technik-Enthusiasten aller Art. Hier treffen sie sich, um ihre Schätze zu tauschen, zu kaufen und zu verkaufen.

Beim Streifzug durchs Schnäppchenparadies gibt’s von historischen Röhrenradios über Stereoanlagen bis hin zu modernen SDR-Empfängern ziemlich alles, was das Herz der Elektronikfans und Funkamateure höherschlagen lässt. Die Fundgrube ist gefüllt mit historischen Radios, Transistoren, Funkgeräten, Computern, Plattenspielern, Playern und jeder Menge Zubehör.

Volksempfänger, Vintage-Funkgeräte und noch manch andere Rarität

Röhren, Kabel, Stecker, Schalter und Schrauben geben sich ein Stelldichein mit Antennen, Oszilloskopen, Messinstrumenten, Werkzeugen, Büchern und so mancher Rarität. Ein Anbieter aus Ettlingen zeigt einem Besucher seine beiden Volksempfänger VE 301 und VE 301 W.

Eine Gruppe von Funkamateuren diskutiert angeregt über die neuesten Entwicklungen in der Welt des Amateurfunks, während sich nebenan Elektronikfans mit „Bastelmaterial“ eindecken. Ein Anbieter aus der Pfalz präsentiert stolz seine Sammlung von Vintage-Funkgeräten aus den 1960er-Jahren und preist sie als „funktionstüchtige Meisterwerke der Ingenieurskunst“ an.

67.500 Menschen in Deutschland frönen dem Hobby Amateurfunk

Einige Tische weiter steht Funkamateur Michael Schorradt, der die Presse ein Stück weit in die Welt des Amateurfunks eintauchen lässt. Der Diplomingenieur ist Vorsitzender des Amateur-Radio-Clubs Baden-Baden (ARC-BB) und zugleich Sprecher des Ortsverbands Baden-Baden (A03) im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC-OV).

Der ARC-BB ging vor etwa einem Vierteljahrhundert aus dem 40 Jahre älteren DARC-OV A03 hervor. Der Verein und der Ortsverband existieren parallel. Laut Schorradt frönen weltweit mehr als 2,5 Millionen Menschen dem faszinierenden Hobby „Amateurfunk“, davon 67.500 in Deutschland. 34.000 Mitglieder zählt der DARC.

Funkbetrieb findet auf Kurzwelle, UKW und über Satelliten statt

In Baden-Baden sind im DARC-OV aktuell 25 Personen organisiert, während der ARC-BB 13 Mitglieder zählt. Funkamateure dürfen laut Schorradt aufgrund der amtlichen Amateurfunklizenz nicht nur selbstgebaute Sender in Betrieb nehmen. Sie liefern auch seit mehr als 100 Jahren Ergebnisse auf dem wissenschaftlichen Gebiet der Kommunikation.

Funkbetrieb findet auf Kurzwelle, UKW und über Satelliten statt. „Das Spektrum dieser facettenreichen Freizeitbeschäftigung ist riesig“, sagt der Vorsitzende. Funkamateure pflegen Telegrafie (Morsen) und Sprechfunk, nutzen die digitale Kommunikation (Datenfunk über den Computer), betreiben Fernsehsender und sogar eigene Satelliten.

Kosmische Kontakte: Amateurfunkstation gibt’s selbst auf der ISS

Selbst auf der Internationalen Raumstation ISS gibt es eine Amateurfunkstation. Besonders faszinierend aus Sicht der Funkamateure sind Wettbewerbe (Conteste) und Reisen an entlegenste Orte (DXpeditionen). Für den Sendebetrieb ist ein Rufzeichen aus Zahlen und Ziffern erforderlich. Wer auf Amateurfunkfrequenzen senden möchte, muss vorher erfolgreich eine Amateurfunkprüfung bei der Bundesnetzagentur ablegen.

In seiner Satzung hält der ARC-BB fest, dass er den Amateurfunk fördert und sich für Wissenschaft, Bildung, Völkerverständigung und den Aufbau von Nachrichtenverbindungen in Katastrophenfällen einsetzt. Als „Clubshack“, also als Zuhause und als Plattform für ihre Aktivitäten, dient den Funkamateuren ein angemieteter Dachstuhl-Raum im Stadtteilzentrum Briegelackerstraße 40. Dort hat auch der Caritasverband seinen Sitz.

Ihr UKW-Contest-Standort für Funkwettbewerbe befindet sich laut Schorradt beim Parkplatz des TV Ebersteinburg. Bei Bedarf bietet der Verein Kurse zum Erlangen der Amateurfunklizenz an – und natürlich seinen jährlichen Flohmarkt.