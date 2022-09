Energiekrise fordert das Baden-Badener Theater heraus

Das Spielzeitmotto lautet „Dazwischen ich“. Die Formulierung sei eigentlich bezogen auf zwischenmenschliche Begegnungen, erläuterte May. Aber vielleicht passe sie auch in die Zeit: Man befinde sich in einer „Dazwischen-Zeit“, verwies May auf viele Unsicherheiten mit Blick auf Corona, den Krieg in der Ukraine und die Energiekrise. Doch gerade in solchen Zeiten sei das Theater, das kulturelle Leben wichtig. Man könne für die Stimmung, für die Gesellschaft etwas bewirken. „Ich freue mich auf die Spielzeit und bin trotz allem sehr zuversichtlich“, betonte May. Sie machte Lust auf die kommenden Monate: „Wir haben einen guten Spielplan.“ Mit den „Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull“ (Premiere am Freitag, 23. September) und dem opulenten Musical „La Cage aux Folles“ (Nach dem Stück „Ein Käfig voller Narren“, Premiere am Samstag, 22. Oktober) starte man direkt mit starken Stoffen.