Mittelalterliche Winzertage Steinbach erhalten internationales Flair

Erstmals seit vielen Jahren bekommen die 43. Mittelalterlichen Winzertage Steinbach in der Zeit vom 9. bis 11. Juni ein internationales Flair. Denn Gäste aus der italienischen Baden-Badener Partnerstadt Moncalieri bereichern freitags und samstags das dreitägige Fest. Dies kündigte Ortsvorsteher Ulrich Hildner am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Anwesenheit Repräsentanten historischer Gruppen an.

So handelt es sich bei den italienischen Gästen um eine historische Kostümgruppe, die in Steinbach an verschiedenen Plätzen Tänze aufführt. Eine weitere Attraktion wird ein neuer Programmpunkt auf dem Straßenfest: der Auftritt des Jonglageduos Ridiculus Artifex aus Bretten. Am Festsamstag ab 18 Uhr präsentieren die beiden Künstler an fünf verschiedenen Standorten ihre Jonglageshow.

Schauspiel zur Eröffnung der Steinbacher Winzertage

Hildner unterstrich, dass mit der 43. Auflage der Winzertage an den erfolgreichen Neustart von 2022 angeknüpft werden solle. Demnach ist es den Organisatoren gelungen, zur Eröffnung ein Schauspiel, begleitet von den in historischen Gewändern gekleideten Gruppen, auf die Beine zu stellen.

Engelbert Baader und Michael Stockenberger haben sich als Autoren betätigt und sich eine Episode zum Thema „schwierige Zeiten“ ausgedacht. Die Quintessenz: Seit jeher waren die Menschen mit gravierenden Umbrüchen konfrontiert und mussten lernen, sich mit den neu eingetretenen Lebensumständen zu arrangieren.

Für die Aufführung werden die Kirchenstaffeln als Bühne umgewidmet, so dass alle Beteiligten in ihren Rollen im Licht der Abendsonne glänzen, während das Fußvolk, auf den Pflastersteinen des Kirchwinkels ausharrend, den Ausführungen folgt. Für das Eröffnungsspiel hat sich Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) angekündigt.

Vor dem fulminanten Spektakel werden die Winzertage mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus eröffnet. Im Anschluss an das Eröffnungsspiel zieht der Tross der Obrigkeit, begleitet von den schmetternden Fanfaren des Fanfarenzuges Haueneberstein und den Fahnenschwingern zu Rastatt, durch das Städtl.

Kulinarisches und musikalisches Angebot

Überhaupt werden nach Informationen des Ortsvorstehers in diesem Jahr die Stände und Verpflegungsstationen der Vereine ausgewogen platziert, so dass es kaum Lücken geben wird. Nachdem der Tennisclub Rebland am Postplatz 2022 mit seinem Flammkuchenstand erstmals gute Erfahrungen gesammelt hat, bietet dort in der Nähe zusätzlich ein Stand „Rahmkleckse“ an.

Am anderen, nördlichen Ende des Städtls serviert beim Stadtgärtl der literarische Kulturverein rund um Zdravko Lazarevic, in dem Mitglieder aus dem ehemaligen Jugoslawien vertreten sind, nach mehr als 25 Jahre Pause die würzige Gerichte aus der Küche des Balkans. Eine vorübergehende Pause legen dafür die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft mit ihrem Kaffee- und Kuchenstand ein. „Peters Backstube wird dafür in die Presche springen“, informierte Hildner.

Auf der Bühne vor der alten Schule bietet der größte Verein des Reblands, der Sportring Yburg, an allen drei Tagen bei reichhaltiger Küche ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Im benachbarten alten Schulhof und in der Senfgasse organisieren Eltern ehrenamtlich die Spielstraße für die kleinen Gäste.

Die recht junge Fastnachtgruppe Nebellichtdämonen betreibt beim Rathaus erstmals den Bratwurststand. Apropos Rathaus, dort stellt das Kulturensemble Baden-Baden bei Lesungen und Musik die Werke seiner Mitglieder aus und am Sonntag verzaubert Jana Langhart in der Pfarrkirche mit ihrer Harfe die Zuhörer bei „Klassik in der Kirche“.

Akteure sorgen in historischen Gewändern für Atmosphäre

Um möglichst eine geschichtsträchtige Atmosphäre zu versprühen, legen die Akteure großen Wert auf historische Gewänder: Die Bürgerfrauen ziehen an allen drei Tagen mit Tänzen durch die Gassen und die Landsknechte zu Steinbach demonstrieren vor der Stadtmauer das einfache Lagerleben vergangener Zeiten. Addel, der Bettler, alias Andreas Lorenz, sammelt für einen guten Zweck.

Bei der Vorstellung des Programm präsentierte der Kellermeister des Weinhauses am Mauerberg, Stefan Steinel, den Festwein, eine Cuvée aus Spätburgunder, Regent und Cabernet Dorsa mit markantem Flaschenetikett, auf dem die Yburg zu sehen ist.