Die Polizei informiert

Weitere Proteste am Freitagnachmittag in Baden-Baden angekündigt

Seit den frühen Morgenstunden sind wieder Landwirte mit ihren Traktoren an verschiedenen Orten unterwegs. Am Freitagnachmittag soll es weitere Proteste und Mahnfeuer in Baden-Baden, Sasbach und Steinach geben.