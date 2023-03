Mobile Jugendarbeit in Baden-Baden in zahlreichen Fällen gefragt

Die vor zwei Jahren ins Leben gerufene mobile Jugendarbeit in Baden-Baden ist zum wichtigen Anlaufpunkt für viele Jugendliche geworden.

Der 2021 ins Leben gerufenen mobilen Jugendarbeit der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband gelingt es zunehmend, Kontakt zu einer sonst schwer zu erreichenden Klientel zu bekommen.

Dazu tragen die Streetwork-Rundgänge ebenso wie die feste Anlaufstelle in der Weststadt bei. Über diese erfolgreiche Sozialarbeit, die fortgesetzt und verstetigt werden soll, berichtete die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

Die gut erreichbaren Räume der Jugendarbeit in der Rheinstraße sind von großer Bedeutung für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 27 Jahren, die zur Zielgruppe der mobilen Jugendarbeit gehören.

Sie bilden einen niederschwelligen Zugang und verfügen über die nötige Infrastruktur, um die Anliegen der Besucher zu bearbeiten. Die Mietkosten für die Anlaufstelle werden aktuell durch Spendengelder mehrerer Serviceclubs getragen.

Bei anderen Einrichtungen wird oftmals nicht geholfen

Das Schreiben von Bewerbungen, Telefonate mit Behörden und Ämtern sowie die Internetnutzung zur Recherche sind häufige Anliegen der jungen Menschen. Die Klientel der mobilen Jugendarbeit wird häufig von anderen Einrichtungen und Diensten nicht ausreichend erreicht, berichtet die Verwaltung.

Dies könne verschiedenste Gründe haben. Unter anderem suchten die jungen Leute bewusst eine Anlaufstelle auf, an der sie ungestört betreut werden können. Sie seien teilweise aufgrund psychischer Erkrankungen oder Suchtmittelabhängigkeiten in anderen Einrichtungen nur schwer integrierbar.

Auch für einzelne Cliquen ist die Anlaufstelle einer Art alternativem Zuhause geworden. Zudem sind die beiden Streetwork-Fachkräfte Jian Bender und Nils Müller an vier Wochentagen auf der Straße unterwegs, um Kontakt zur Zielgruppe zu bekommen und Anliegen und Bedürfnisse festzustellen, welche dann wiederum teilweise in der Anlaufstelle bearbeitet werden.

440 Personen kontaktiert

Von Juli 2022 bis Januar 2023 wurden bei den rund 80 Streetwork-Rundgängen insgesamt 440 Personen kontaktiert. Die Einsatzorte der Streetworker verteilen sich dabei über fast das ganze Stadtgebiet, wobei Schwerpunkte in der Innenstadt und in Oos liegen.

Eine Grundlage der Arbeit der mobilen Jugendarbeit ist der Aufbau von verlässlichen Beziehungen. Inzwischen zeichnet sich eine Stammbesuchergruppe ab, und die Termindichte hinsichtlich von Einzelgesprächen steigt kontinuierlich an. Am häufigsten wird eine Unterstützung beim Verfassen von Bewerbungen in Anspruch genommen.

Weitere Themen sind unter anderem Wohnungssuche, Kriminalität, Zukunftsperspektiven und Berufsberatung sowie Fragen des Aufenthaltsrechts.

Feste Gruppe nimmt Angebot wahr

Eine feste Gruppe von etwa zehn männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren nimmt regelmäßige Cliquenangebote wahr. Eine weitere Clique im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, welche etwa zehn männliche und fünf weibliche Mitglieder umfasst, sucht die Räume in der Rheinstraße ebenfalls immer wieder auf.

Zur Cliquenarbeit gehörten beispielsweise auch ein Ausflug in den Europa-Park mit 33 Jugendlichen sowie Aktionen im Hardbergbad.

Jian Bender und Nils Müller haben sich und ihre Arbeit zwischenzeitlich an fast allen weiterführenden Schulen vorgestellt. Da die Inanspruchnahme von Leistungen der mobilen Jugendarbeit kontinuierlich zunimmt, soll die Anlaufstelle zunächst einmal bis Ende 2025 als festes Angebot bestehen bleiben. Der Jugendhilfeausschuss befürwortete einstimmig, dass die Stadt die anteiligen Mietkosten in den Doppelhaushalt 2024/25 einstellt.

Die Anlaufstelle der mobilen Jugendarbeit in der Rheinstraße 35 kann zu den offenen Kontaktzeiten jeweils dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr ohne Terminvereinbarung besucht werden.