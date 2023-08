Maßnahme für den Hochwasserschutz

Möglichst viel Regenwasser soll im Baden-Badener Wald bleiben

Das Forstamt Baden-Baden will in den kommenden Jahren die Wegestruktur im Stadtwald komplett umbauen. Ziele des Pilotprojekts sind Hochwasserschutz und Trinkwassergewinnung. Was ist geplant?