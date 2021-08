Wer ein Open-Air-Kino plant, muss in einem Sommer wie diesem auch Wetterkarten lesen können. Die Macher des Mondkino im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig in Baden-Baden sind darin inzwischen geübt.

Sollen wir spielen oder doch absagen? Der Sommer, der zum Teil keiner war, hat von den Organisatoren des Mondkinos bisweilen äußerst mutige Entscheidungen gefordert. Doch bis auf eine Ausnahme konnten zur Halbzeit des Programms alle Filme wie geplant unter freiem Himmel gezeigt werden.

Nathalie Somville und Peter Morlock vom Moviac-Kino in Baden-Baden haben inzwischen reichlich Erfahrung beim Studium von Wetterkarten im Internet.

Bei ihren Entscheidungen für oder gegen einen Mondkino-Abend im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig haben sie zuletzt beim Interpretieren von Wetterradar-Ansichten stets auch ein glückliches Händchen bewiesen. „Wir haben oft im Nassen auf- und abgebaut, aber die Besucher konnten den Film trocken schauen“, erzählt Morlock. Kein schlechtes Timing - zumindest für die Gäste.

Mondkino hat treue Fan-Gemeinde

Besonders erfreulich für die beiden Open-air-Kino-Macher: Es gibt viele „Wiederholungstäter“, die sich zwei und mehr Filme anschauen, und zudem Filmfreunde, die wegen dem außergewöhnlichen Veranstaltungsort auch eine etwas weitere Anfahrt nicht scheuen.

Das ist ein deutliches Bekenntnis zum Format: Das Mondkino hat im vierten Jahr im Beutig bereits eine stattliche Fan-Gemeinde. Zur Halbzeit des Open-air-Filmprogramms sieht die Bilanz auch gut aus. Nur eine Vorstellung fiel buchstäblich ins Wasser.

Der Streifen „Parfum des Lebens“, der am 5. August geplant war, wird nun am Donnerstag, 2. September, nachgeholt. Die erste Septemberwoche haben sich die Mondkino-Macher ohnehin für Nachholtermine freigehalten.

Am vergangenen Sonntag war eine Absage eigentlich auch schon absehbar: starke Gewitter am späten Nachmittag. Solche Ereignisse schlagen sich dann umgehend im Ticketsystem nieder - in Form von kurzfristigen Stornierungen für die abendliche Vorstellung. „Es waren aber nicht so viele wie befürchtet“, verrät Somville.

Virtuelle Abendkasse und keine Änderungen durch neue Corona-Verordnung

Es gab aber noch eine entgegensetzte Publikumsreaktion. Gegen 19.30 Uhr gingen Kartenbestellungen von Kurzentschlossenen ein. Da der Verkauf nur online stattfindet, ließen sich Kinofreunde die Eintrittskarten einfach schnell aufs Handy schicken. „Das ist praktisch unsere virtuelle Abendkasse“, freut sich Somville über die Vorzüge der digitalen Abwicklung.

Da bei der Online-Bestellung generell auch gleich die Kontaktdaten erfasst und jedem Ticket ein konkreter Platz zugewiesen wird, ist unmittelbar vor Beginn der Filmführung die Situation vor Ort in Rosenneuheitengarten und seinem grünen Amphitheater ziemlich entspannt.

Am Eingang oder bei der Ausgabe der Kopfhörer, mit denen die Mondkino-Besucher den Ton zum Film eingespielt bekommen, werden Menschenschlangen vermieden. In Zeiten der Corona-Pandemie ist das zu begrüßen.

Die neue Corona-Verordnung des Landes bringt für die zweite Mondkino-Halbzeit übrigens keine Veränderungen: Die Film-Abende sind Veranstaltungen mit unter 200 Besuchern im Freien - ganz konkret sind es bei ausverkauftem Haus beziehungsweise Amphitheater 192. Es gibt natürlich ein Hygienekonzept und Abstände werden im Rasenbereich mit den Platzzuweisungen und an den Tischen mit den Loge-Plätzen eingehalten.

Film über Rosengarten mit Baden-Badener Gastauftritt

Der Hit beim Mondkino ist die französische Komödie „Der Rosengarten von Madame Vernet“. Dreimal lief der Streifen bereits, zwei Termine stehen noch aus, unter anderem an diesem Donnerstagabend.

Thematisch kann ein Film für die Veranstaltungsreihe im Baden-Badener Rosengarten kaum passender sein: In den 94 Minuten gibt es auch eine Szene, die das Renommee des Rosenneuheitenwettbewerbs in der Grünanlage in der Bäderstadt untermauert und Baden-Baden sogar genannt wird.

Für das Mondkino im nächsten Jahr haben Somville und Morlock auch schon erste Entscheidungen getroffen. Die als Kultfilme gezeigten Streifen „Bohemian Rhapsody“ und „25 km/h“ werden auch fester Bestandteil der dann fünften Mondkino-Auflage sein. Einen Wunsch haben die Organisatoren auch: Sie hoffen, dass im nächsten Sommer nicht mehr so viele Corona-Vorgaben berücksichtigt werden müssen.