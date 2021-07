Eve ist eine Blumenkönigin, die über blühende Rosenfelder herrscht. Ihre Geschichte wird in der Filmkomödie „Der Rosengarten von Madame Vernet“ erzählt. Als Preview wird der Streifen beim Mondkino in Baden-Baden gezeigt: im Rosenneuheitengarten.

Ein Film über einen Rosengarten im Rosengarten anschauen? Bitteschön, das ist möglich: Beim Mondkino im Amphitheater des Rosenneuheitengartens im Beutig an der Moltkestraße in Baden-Baden wird diese außergewöhnliche Konstellation an fünf Abenden geboten.

Den Machern des Open-Air-Kinos ist es gelungen, grünes Licht für die Vorabpräsentation der französischen Produktion „Der Rosengarten von Madame Vernet“ zu erhalten – vor dem im September geplanten Kinostart in Frankreich.

Nathalie Somville und Peter Morlock, die Baden-Badener Mondkino-Organisatoren, haben den Film über die Blumenkönigin Eve, die eine traditionsreichen Gärtnerei im Burgund betreibt, bereits gesehen. „Zauberhaft“, schwärmen die beiden Kinoexperten von der Komödie. Zu viel wollen sie über den Inhalt zwar nicht verraten, aber eine Besonderheit einer „tollen Sommergeschichte“ darf an dieser Stelle schon erwähnt werden: Es geht auch um die Prämierung von Rosen.

Auf den international bekannten und bei Züchtern begehrten Preis „Die Goldene Rose von Baden-Baden“, der schon seit über 60 Jahren alljährlich beim Rosenneuheitenwettbewerb in der Anlage auf dem Beutig vergeben wird, wird in dem Kinofilm tatsächlich auch angespielt.

Mit der Auswahl dieses Streifens hat Somville mit ihrem Kollegen vom Studiokino Moviac im Kaiserhof sogar den Chef der Parks und Gärten in der Bäderstadt überrascht. „Ich wusste nicht, dass es den gibt“, räumt Rosenfreund und Rosenkenner Markus Brunsing ein. An fünf von insgesamt 20 Mondkino-Abenden können Filmfreunde in den Rosengarten von Madame Vernet eintauchen: am 1., 7., 15, 19. und 26. August.

Vierte Auflage der Veranstaltung

Für die Open-Air-Kino-Veranstaltung in der Grünanlage ist es bereits die vierte Auflage. Das Ambiente ist einzigartig: Die Rasenterrassen der Konzertarena im Rosenneuheitengarten, zuletzt Bühne für Konzerte der Baden-Badener Philharmonie, gewähren einen traumhaften Ausblick auf den Nordschwarzwald und die umliegenden, zum Teil noch blühenden Rosen.

Auf dem Spielplan stehen Komödien wie der Streifen „Kings Of Hollywood“ mit Robert de Niro, „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“, produziert von der Baden-Badener Niederlassung von Zieglerfilm, oder „Mein Liebhaber, der Esel und ich“, sowie Thriller wie „Tenet“ und Kultfilme wie „Bohemian Rhapsody“ oder „25 km/h“ mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel.

Die letztgenannte Produktion, für die auch in Gernsbach gedreht wurde, spielt unter anderem im Schwarzwald. Bei der Filmpräsentation dient das Mittelgebirge als reale Kulisse hinter der Leinwand. Nicht nur deshalb steht für Somville fest: „Für mich gibt es weltweit keine schönere Open-Air-Kino-Kulisse!“

Es gibt Rasen- und Logenplätze

Die Film-Freunde können zwischen Rasenplätzen (für 9,50 Euro) und Logenplätzen (16 Euro) mit Stuhl an Tischen wählen. Hinzu kommt ein Aufschlag von einem Euro für den Eintritt in den Rosenneuheitengarten.

Auf den Rasenplätzen sind keine Stühle erlaubt, dafür dürfen Decken und Kissen für die mit Sprayfarbe ausgewiesenen „Boxen“ mit zwei oder vier Plätzen mitgebracht werden. Weil es abends auch mal kühl werden kann, haben Mondkino-Profis für den Fall der Fälle einen Pullover oder eine Jacke mit dabei.

Tickets gibt es nur im Vorverkauf

Da alle Tickets ausschließlich im Vorverkauf abgesetzt werden, erfolgt jeweils eine exakte Zuteilung der Plätze, betont Somville. Warteschlangen am Eingang sollen so vermieden werden. Sollte eine Aufführung wegen schlechter Wetterprognose gefährdet sein, erfolgt die Nachricht an die Ticketbesitzer per Mail.

Platzangebot wurde auf 192 aufgestockt

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Platzangebot etwas aufgestockt. Statt 170 bietet das Mondkino nun 192 Plätze, davon 44 an Tischen. Den Kino-Ton gibt es auf Kopfhörer. Das erfordern Lärmschutzrichtlinien.

Markus Brunsing wird übrigens immer mal wieder gefragt, warum das Open-Air-Kino nicht schon im Juni zur Hauptblütezeit der Rosen startet. Die Antwort: „Im Juni wird es zu spät dunkel.“

Zum Auftakt ab dem 29. Juli starten die Mondkino-Nächte um 21.15 Uhr, später dann um 21 und um 20.45 sowie Ende August um 20.30 Uhr. Eine rege Kartennachfrage wird erwartet. „Das Open-Air-Kino passt gut in diese Zeit“, findet Brunsing.