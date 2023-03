Der Name ist Programm bei der Tanzformation Magic Spell („magischer Zauberspruch“), die in „Edi’s Dance“-Studio in Baden-Baden trainiert und für den SWR Sportclub antritt. So war es ein magischer Moment, als sich kürzlich neun zauberhafte Mädchen der Kategorie „Kinder-Gruppe Jazz und Showtanz“ für die deutsche Meisterschaft (DM) in Fürstenfeldbruck bei München qualifizierten.

Auf die Idee zu dieser Mädchentanzgruppe kamen Edwine Stiegler, Inhaberin vom Studio „Edi’s Dance“, und ihre Tanztrainerinnen Jessica Gradito und Mary-Ann Bohnhof-Hauns in der Vorbereitungszeit für den Start nach Corona.

Nach langer Corona-Pause wurden die Tanzgruppen neu strukturiert

„Wir mussten nach langer Pause unsere Wettbewerbsgruppen neu strukturieren und hatten viele talentierte Kinder, die während der Pandemie super fleißig waren“, erklärt die renommierte Tanzpädagogin.

Vor ein paar Jahren habe es schon einmal eine Kindergruppe mit dem Namen Magic Spell unter der Leitung von Jessica Gradito gegeben. Als jedoch zwei Gruppen zusammengelegt wurden, existierte dieser Name nicht mehr. Deshalb lag es nahe, ihn für die neue Nachwuchsgruppe wieder aufleben zu lassen, und so startete Magic Spell im Sommer 2021 mit dem Training für die darauffolgende Saison.

Dieses Mal betreut Mary-Ann Bohnhof-Hauns die Truppe, die insgesamt aus 16 Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren besteht. Die meisten kommen aus Baden-Baden, doch einige auch aus Rastatt und dem Murgtal.

Die Tanzgruppe trainiert zwei- bis dreimal in der Woche

Als Gruppe trainieren die Mädels zwei- bis dreimal pro Woche, einige gehen noch zusätzlich ins Technik- oder Balletttraining. Sie tanzen Jazz und Modern Dance, eine junge Tanzsportart, die sich durch Kunst und Sport auf der Tanzfläche ausdrückt. „Hairdresser“ heißt zum Beispiel das Stück, mit dem sich die neun Kids für die DM qualifiziert haben.

„Ende März werden wir mit zwölf Tänzerinnen das erste Mal in dieser Saison mit unserem neuen Modern-Dance-Stück an einem Wettbewerb teilnehmen“, erzählt Mary-Ann Bohnhof-Hauns.

Die Trainerinnen der jeweiligen Tanzgruppen überlegen sich für jede Saison eine neue Choreografie. Meistens starten sie mit der Suche nach Musik und kreieren dann die passenden Bewegungen dazu.

„Natürlich spielt es eine Rolle, für welches Alter die Choreografie ist und auf welchem Niveau die Tänzerinnen sind. Abgesehen davon, dass es auf jeden Fall altersgerecht sein soll, gibt es außerdem bei einigen Wettbewerben verschiedene Regeln zu beachten“, so Bohnhof-Hauns.

Durch die Kooperation mit dem SWR Sportclub sind die Tänzerinnen von der privaten Tanzschule „Edi’s Dance“ ebenso bei den Wettbewerben zugelassen, für die man unter einem Verein starten muss. „Wir sind dem SWR Sportclub für seine Unterstützung sehr dankbar.

Er hat extra für uns eine Tanzabteilung gegründet und fördert uns unter anderem mit dem vereinseigenen Bus für Fahrten zu Turnieren, und Vereinsjacken für die Mannschaften“, betont Stiegler.

Die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft wirkt motivierend

Auf die Frage, ob es schwierig sei, immer alle Kinder unter einen Hut zu bringen, versichert sie: „Nein, gar nicht. Wir sind zwar ein heterogenes, aber trotzdem gutes Team.“

Jedes der Kinder habe seine Stärken und Eigenschaften, die es in die Gruppe mitbringe, und dadurch liefe es einwandfrei. Natürlich gäbe es, vor allem im Leistungssport, Höhen und Tiefen. „Doch das gehört dazu und damit lernen die Kinder im Sport auch umzugehen“, weiß Edwine Stiegler.

So tolle Erfolge wie jetzt die DM-Qualifikation wären natürlich hochmotivierend. „Auch diejenigen, die nicht qualifiziert wurden, freuen sich riesig und sind sehr gespannt auf die Austragung am 30. März.“