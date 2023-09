Mächtige Staubwolken, röhrende Motoren und sportliche Herausforderungen in den Sanddünen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Puysègur zwischen dem Rastatter Münchfeld und Sandweier, sorgten am vergangenen Wochenende für mehr als nur ein Highlight.

Für mache schwer zu glauben, aber dennoch wahr. Wenn der Motorrad-Club Baden-Baden, der hier seit mehr als vier Jahrzehnten hochwertige Geländesportveranstaltungen organisiert, die weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt sind, profitiert auch die Natur. Denn die Sanddünen müssen regelmäßig „gepflügt“ werden, damit sie bleiben, was sie sind.

Was also dort früher die französischen Soldaten mit ihren Trainingseinheiten im Unimog absolvierten, besorgen – mit ausdrücklicher Genehmigung des Regierungspräsidiums – längst die Zweiräder. 192 Stück, wenn man es genau beziffern möchte. So viele Starter waren es laut Fahrtleiter Ralf Oberle alleine am Samstag.

Nach der Jugend gehen am Nachmittag die Männer an den Start

Während am Vormittag die 91 Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren und die Fahrerinnen den sechs Kilometer langen Kurs durchpflügten, waren am Nachmittag 101 Männer am Start.

Ausgefahren wurde zum 40. Mal das ADAC-Mehrstunden-Enduro sowie das 45. ADAC-Zwei-Stunden-Motocross Baden-Baden. „Diese Veranstaltung wurde als Lauf zum diesjährigen ADAC-Cross-Country-Enduro-Cup Süd ausgetragen“, betont Oberle die sportliche Bedeutung der Veranstaltung.

Auch einige namhafte Routiniers sind angereist

Mit der Anzahl der Starter, die aus der weiteren Region aber auch aus dem Ausland wie Frankreich, Österreich, Tschechien und mehr stammen, sei er im übrigen sehr zufrieden. Das Corona-Loch beginne sich langsam zu schließen.

Angereist waren auch einige echte Routiniers, richtet Oberle den Blick auf Fahrer wie Kai Bräutigam, Mike Wiedemann oder beispielsweise Jan Schäfer, die traditionell besondere Rundenzeiten während des zweistündigen Rennens hinlegten. Allein der Start bot heiße Szenen. Zumindest für den Moment, bis der empor geschleuderte Sand die Sicht nahm. Denn traditionell werden die Maschinen aufgereiht an ihre Startplätze gestellt, während die Fahrer hinter einer festgelegten Linie warten müssen, bis das Startsignal erfolgt.

Strecken-Marshalls sind für den Notfall bereit

Aus der völligen Ruhe, die zuvor über dem Areal liegt, wandelt sich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden alles in einen Hexenkessel. Die Maschinen werden gestartet und los geht es in die erste Runde, die bei den Bedingungen am Wochenende rund elf Minuten – je nach Fahrer – in Anspruch nahm.

Ohne die Bergwacht und ohne deren Quad sähe es im Ernstfall schlecht aus. Ralf Oberle

Fahrtleiter

Trotz des fast schon martialischen Eindrucks, den dieser Sportart auf den ersten Blick erwecken mag, sei sie dennoch familienfreundlich und vor allem vergleichsweise sicher. Doch weil Vorsicht besser sei als Nachsicht, sei man überaus dankbar, dass die Bergwacht sich in den Dienst der Sicherheit stellt. „Ohne sie und ohne deren Quad sähe es im Ernstfall schlecht aus.“ Um das zu vermeiden, lautet die Devise selbstredend, dass man besser nicht stürzt. Um Folgeunfälle und ähnliches zu verhindern, sind jeweils Strecken-Marshalls im Einsatz, die mit ihren K-Rädern den Kurs entlangfahren. Den Rest besorgen Protektoren am Fahrer. So verlief die Sache am Samstag auch sehr glimpflich. Außer kleinen Blessuren, die sich mit Pflastern beheben ließen, gab es nichts zu vermelden.