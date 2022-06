Motorradfahrer gerät auf der B500 auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit Auto

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer, der in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet, ist es zu einem Verletzten gekommen.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der B500 in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilte, musste der 30-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 30-Jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntagabend die B500 von Lichtental kommend, als er gegen 18.45 Uhr in Höhe des Helbingfelsens in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte nicht angepasste Geschwindigkeit dafür verantwortlich gewesen sein, dass der Lenker des Leichtkraftrads zu weit nach links geriet.

Während der Motorradfahrer sich um die eigene Achse drehte und daraufhin zu Fall kam, schmetterte das Motorrad seitlich gegen den Pkw des 81-Jährigen Autofahrers. Der 30-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Insassen des Pkw blieben unversehrt. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.