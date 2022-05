B500: Motorradfahrer kollidiert bei Baden-Baden mit Auto

Der 60-jährige Biker kam in einer Rechtskurve mit dem Fußpedal auf den Asphalt. Dabei, so die Angaben der Polizei, habe er sich aufgerichtet und fuhr so in einer Kurve geradeaus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der 85-jährige Autofahrer und seine Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn musste die Strecke mehrere Stunden gesperrt werden.