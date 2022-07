Ein Containerbrand in Baden-Baden rief am Samstagmittag die Feuerwehr auf den Plan. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, konnten jedoch einen Totalschaden nicht verhindern.

Die Feuerwehr Baden-Baden ist am Samstagmittag zu einem Containerbrand in die Breisgaustraße gerufen worden. Dort war ein Container für Müll in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte konnten ein weiteres Übergreifen auf weitere Container verhindern, heißt es von der Feuerwehr. Allerdings sei bei dem Behälter Totalschaden entstanden und auch die Umzäunung sei durch das Feuer beschädigt worden.

Die Ursache und die Schadenshöhe werden von der Polizei ermittelt.