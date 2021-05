Schwätze, wie einem der Schnawwl gwachse isch

Während in Baden-Baden selbst die badische Mundart nur noch sporadisch gesprochen wird und in der Verwaltung, im Geschäftsleben, der Hotellerie und Gastronomie zum besseren Verständnis fast ganz verschwunden ist, wird das Badische noch immer in den Heimatvereinen, die sich in den Stadtteilen um die Ortsgeschichte bemühen, geschätzt.

Beim Heimatverein Neuweierer Rebläuse wird regelmäßig Mundart gesprochen, sagt Vorsitzender Bernhard Moser, die Vereinsmitglieder legten Wert darauf. Es werde „geschwätzt, wie einem der Schnawwl gewachsen“ sei.

Doch es sei zu bemerken, auch im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis, dass bereits die nächstjüngere Generation Begriffe nicht mehr kenne. „Viele wissen die alten Wörter oder deren Bedeutung nicht mehr“, sagt er.

Dabei gebe es einen sehr großen und sehr speziellen Wortschatz. Erst vor ein paar Tagen habe er ein Buch in die Hände bekommen, das in Sütterlin geschrieben war. „Ich kann das kaum noch lesen, das ist wie eine fremde Sprache für mich“, stellt er fest. Ähnlich gehe es Menschen, die mit dem Dialekt im Rebland nicht so vertraut sind.

In jedem Ort ist das Badische ein bisschen anders. Robert Fritz, langjähriges Mitglied bei den Rebläusen

Die Sprachgrenzen sind eng gesteckt, betont Robert Fritz, langjähriges Mitglied bei den Rebläusen. „Bereits in Steinbach und im Eisental wird ein anderer Dialekt gesprochen als in Neuweier. In jedem Ort ist das Badische ein bisschen anders“, bemerkt er. Das sei historisch so gewachsen.

Früher wären Gemeinden sehr geschlossene Gemeinschaften gewesen. Das habe sich jedoch geändert. Die Jüngeren würden ihren Heimatdialekt heute fast nur noch sprechen, wenn sie zu Hause sind oder einen Besuch machen.

Dialekt in der Schule fördern

Um das Badische zu erhalten, sollte man es in der Schule wieder lernen und fördern, findet er daher. „Die Kinder lernen eher Fremdsprachen als Dialekt“, das finde er schade, sagt er. „Auch im Verein sollten wir viel mehr im Dialekt schwätzen, damit die alten Wörter nicht in Vergessenheit geraten“, so Robert Fritz.

Auch die Mitgliedergruppe Yburg im Historischen Verein für Mittelbaden, die in Steinbach das Reblandmuseum unterhält, ist am Erhalt des heimischen Dialekts interessiert. Konrad Velten hat bereits in den 1980er Jahren eine umfangreiche Sprachstudie zur Mundart im Rebland verfasst.

Darin sind unter anderem die Deklination der Verben, wie man sie in den Rebland-Gemeinden verwendet, festgehalten, zudem die typischen Satzstellungen und der Gebrauch der Vergangenheitsformen dokumentiert.

Das Werk fand bei Sprachwissenschaftlern verschiedener Universitäten Beachtung, da es umfassend die Besonderheiten des Badischen an der einstigen Sprachgrenze der Oos zwischen Franken und Alemannen aufzeigt.

Ein deutliches Beispiel, wie sich das Fränkische in das Badisch im Rebland eingeschlichen hat, ist die Vergangenheit des Verbs „sein“. Während man im Rest der Ortenau das alemannische „gsinn“, wie in „Bisch in Bade gsinn?“ verwendet, nutzt der Neuweierer das fränkische „gwenn“: „Bisch in Bade gwenn?“ Die sprachlichen Unterschiede sind immens und historisch belegbar.

Wird das Badische verwässert?

Kontrad Velten, der 15 Jahre in Rastatt gewohnt hat und als Eisenbahner immer wieder an anderen Orten eingesetzt war, stellt bei sich selbst eine Verwässerung des Badischen fest. „Ich kann durchaus den Urdialekt schwätzen, aber die deftigen Ausdrücke habe ich mir im Beruf abgewöhnt“, sagt er.

Wie bei vielen anderen sei bei ihm der Neuweierer Dialekt nicht mehr so rein wie früher. Da er viel herumgekommen sei, musste er sich sprachlich anpassen. Daher erkannte er schon früh, dass man den Sprachgebrauch, vor allem im Dialekt, aufschreiben und dokumentieren muss, damit er nicht über die Zeit verloren geht.

„Ebbes üffschriebe“ sei wichtig, auch wenn es sehr schwierig sei, Ausdrücke so festzuhalten, wie man sie im Dialekt ausspreche. Alternativ könnte man das Gesprochene aufnehmen, damit der Sprachgebrauch erhalten werde. „Man muss die Dinge bewahren, bevor sie ausgestorben sind“, mahnt Konrad Velten.