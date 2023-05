Bei den Pfingstfestspielen spielt die Musik nicht nur im Festspielhaus in Baden-Baden. Klassik zum Nulltarif gibt es dabei sogar schon an diesem Dienstag.

Wer durch die Bäderstadt wandelt, kann am späten Nachmittag Kompositionen von großen Komponisten lauschen. Mitglieder des SWR Symphonieorchesters spielen in unterschiedlichen Besetzungen an unterschiedlichen Orten in der Stadt.

Seit Montag proben die Musikerinnen und Musiker des renommierten Symphonieorchesters unter der Leitung von Teodor Currentzis im Festspielhaus für ihre bevorstehenden Auftritte.

Residenzorchester für die Pfingstfestspiele in Baden-Baden

Seit dem Jahr 2020 ist der SWR-Klangkörper das Residenzorchester der Pfingstfestspiele in Baden-Baden. Mit den Wandelkonzerten wollen die Orchestermitglieder die Musik auch zu den Menschen in der Stadt bringen.

Klassik in der Stadt Wandelkonzerte: Treffpunkt für den Rundgang ist am Dienstag, 23. Mai, 16.30 Uhr, am Festspielhaus. Die Musikstationen: 16.45 Uhr am Modehaus Wagener, 17.40 Uhr im Kurhaus (Runder Saal), ab 18.20 Uhr im Wandelgang der Trinkhalle, 19 Uhr im Casino (Vorraum). Abschluss: 20 Uhr am Festspielhaus. Samstag, 3. Juni: Treffpunkt 14.30 Uhr am Festspielhaus. Musikstationen: 15 Uhr Kolonnaden im Bereich der Confiserie Rumpelmayer, 15.40 Uhr Fieser-Brücke (bei schlechtem Wetter im Casino), 16.20 Uhr Konzertmuschel. Zur Aufführung um 17.40 Uhr im Festspielhaus-Foyer haben nur Besucher Zutritt, die ein Ticket für die Festspielhaus-Gala haben. Kammermusik im Theater: Am Sonntag, 29. Mai, 16 Uhr, haben die Musiker des SWR Symphonieorchesters den Pianisten Alexei Volodin eingeladen. Zu hören sind Werke von Gustav Mahler, Cesar Franck und Arnold Schönberg. Witzig, charmant, lustig und verspielt soll es beim zweiten Termin klingen. Der ist am Dienstag, 30. Mai, 19 Uhr. Der Kaiserwalzer von Johann Strauß sowie Stücke von Claude Debussy, Maurice Ravel und Benjamin Britten stehen ebenfalls auf dem Programm. Jazz zur Nacht: SWR-Solo-Klarinettist Sebastian Manz lädt am Donnerstag, 1. Juni, 21 Uhr, in die Orangerie von Brenners Park-Hotel & Spa ein. Mit dem Vision String Quartett aus Berlin verspricht er eine spannende musikalische Odyssee. Infos und Tickets Pfingstfestspiele: www.festspielhaus.de oder (07221) 3013101.

Zwei Termine stehen dafür im Kalender. Nach dem Auftakt an diesem Dienstag folgt eine Wiederholung am Samstag, 3. Juni. Treffpunkt und Begrüßung für alle, die zu den Stationen „wandeln“ möchten, an denen Musik erklingen wird, ist jeweils am Festspielhaus.

Die Orchestermitglieder fiebern den ungewöhnlichen Auftritten entgegen. „Die freuen sich wahnsinnig drauf“, heißt es dazu aus der Pressestelle des Festspielhauses.

Werke von Satie, Schumann, Bach und Ravel

Auf dem Programm stehen Werke von Erik Satie, Clara Schumann, Igor Strawinsky, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach und Brass-Arrangements.

Um einen Überblick über die Zahl der zu erwartenden Teilnehmer zu erhalten, hatte das Festspielhaus sogenannte Zählkarten online kostenlos angeboten. Die sind alle vergeben.

An den Musikstationen sind aber auch Musikfreunde ohne eine solche Karten willkommen. Das gilt an beiden Terminen, betont Festspielhaussprecherin Julia Lonkwitz.

Festspiele in Baden-Baden stehen im Zeichen von Richard Wagner

Die Pfingstfestspiele stehen zum 25. Geburtstag des Festspielhauses ganz im Zeichen von Richard Wagner. Den Rahmen bildet das SWR Symphonieorchester mit den großen sinfonischen Programmen.

Das Orchester entstand im September des Jahres 2016 aus der Zusammenführung des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR und des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg.

Noch vor dem eigentlichen Start der Festspiele in Baden-Baden wollen die Musikerinnen und Musiker des Orchesters auch bei weiteren Gelegenheiten Festivalstimmung in der Stadt verbreiten.

Mit dem Musikvermittlungsprogramm „Classic mobil“ touren sie durch soziale Einrichtungen und wollen Schülerinnen und Schüler für klassische Musik begeistern. An diesem Mittwoch stehen Besuche der Kinderstation am Klinikum Mittelbaden in Balg sowie im AWO-Kinderhaus Eulenspiegel auf dem Programm.

Werbung für Klassik

Am Donnerstagnachmittag werden Vertreter des Orchesters vor 100 Kindern der Vincenti-Grundschule und danach im Jugendbegegnungszentrum in der Stephanienstraße zu Gast sein.

Zudem dürfen Schulklassen eine öffentliche Probe des Orchesters mit seinem Stardirigenten Teodor Currentzis im Festspielhaus besuchen. Für die Schüler gibt es dazu eine Einführung. Sie werden bei ihrem Besuch im Festspielhaus auch von Musikexperten betreut.