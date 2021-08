Mutmaßliches Feuern einer Schreckschusswaffe in Baden-Baden

Zwei 18-Jährige wurden in der Baden-Badener Sommerhalde im Besitz einer Schreckschusswaffe gefunden, nachdem Zeugen wegen vermeintlichen Böllergeräuschen die Polizei gerufen hatten. Einer der beiden leistete Widerstand.

Vermeintliche Böllergeräusche haben am späten Dienstagabend einen Zeugen dazu bewogen, die Polizei zu rufen. Mehrere Streifenbesatzungen trafen gegen 23:30 Uhr in der Sonnhalde zwei 18-Jährige an, die mit dem Erscheinen der Polizei offensichtlich nicht einverstanden waren.

Bei der durchgeführten Kontrolle der jungen Männer musste einer der beiden zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt werden. Bei dem Überwältigten konnten in seiner Jackentasche eine Schreckschusswaffe und Platzpatronen aufgefunden werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat er aus mutmaßlich emotionalen Gründen mit dieser Schreckschusswaffe mehrerer Schüsse abgefeuert. Auch bei dem zweiten Kontrollierten konnten mehrere Platzpatronen sichergestellt werden. Der unter Alkoholeinfluss stehende mutmaßliche Schütze wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Personal einer Fachklinik überstellt. Gegen die Verdächtigen wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Verletzt wurde niemand.